У ISW розповіли, як західні танки допоможуть Україні у війні

В американському Інституті вивчення війни (ISW) заявляють, що надання країнами Заходу танків Україні допоможе ЗСУ на шляху до перемоги над військами РФ та звільнення окупованих територій.

«Надання західними державами Україні основних бойових танків допоможе Україні вести механізовану війну для перемоги над російськими військовими та звільнення території України. Раніше ISW оцінювало, що Захід сприяв нездатності України скористатися перевагами стримування російських сил у Бахмуті шляхом уповільнення або припинення надання систем озброєння та поставок, необхідних для широкомасштабних контрнаступальних операцій», – кажуть аналітики.

Вони відзначають, що надання бойових танків від низки західних країн, про що оголошено у пресі, підвищить шанси конрнаступу.

ISW в цьому контексті пригадує слова головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, який раніше наголошував, що Україні потрібно 300 бойових танків (з-поміж інших систем озброєння) для того, щоб українці могли контрнаступати.

Нині тривають дискусії у країнах Заходу щодо можливості надання Україні бойових танків, зокрема в частині кількості і процедури передачі. Світова преса пише про ймовірні поставки з Польщі, США, Британії, Франції і навіть Німеччини, яка тривалий час пручалася такому кроку. Остаточних рішень поки немає, втім українська влада очікує, що необхідна зброя буде надана.