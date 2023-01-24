Зеленський: Росія готується до нової хвилі агресії

Росія готується до нової хвилі агресії, заявив у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський і закликав союзників України «посилювати співпрацю».

«Росія готується до нової хвилі агресії – з тими силами, які вона здатна мобілізувати. Зараз окупанти вже посилюють тиск на Бахмутському, Вугледарському й інших напрямках. А хочуть посилити тиск масштабніше. Щоб не визнавати помилковість агресії, господарі Росії хочуть кинути більше своїх людей і техніки в бойові дії. А отже, ми всі у вільному світі маємо посилювати нашу співпрацю, щоб не лише відповісти на чергові російські злочинні дії. Хоча це буде, звичайно. Буде відповідь. А щоб настільки, наскільки можливо, не допустити нових російських злочинних дій», – сказав президент.

Він наголосив, що ініціатива у війні має залишатися за українськими силами.

«І я почув сьогодні повне розуміння ситуації і в розмові з паном президентом Макроном, і в розмові з паном президентом Фінляндії, який був сьогодні з візитом у Києві. Є новий пакет підтримки від Фінляндії, зокрема оборонної. Є готовність посилювати санкції проти Росії та долучитися до наших дипломатичних ініціатив. Є бачення того, як можемо з користю для наших країн використати цей рік для співпраці в межах європейських та євроатлантичних інституцій», – сказав Зеленський.

Він також подякував президенту Франції, з яким мав розмову 24 січня, за «готовність посилити українську протиповітряну оборону, розширити нашу бронетанкову співпрацю».

«Саме цей бронетанковий елемент стає дедалі вагомішим для ситуації на фронті. Так само, як і артилерійський», – заявив голова держави.

Щодо надання Україні сучасних танків, то, за словами, Зеленського, «важливо бачити реальність: справа не в п’яти, чи десяти, чи п’ятнадцяти танках».

Він наголосив, що «потреба більша».

«Ми щодня робимо все, що необхідно, щоб заповнити дефіцит. І я дякую кожному й кожній, хто нас у цьому підтримує. Однак дискусії потрібно завершувати рішеннями. Рішеннями про реальне посилення нашої оборони проти терористів. Необхідна кількість танків у союзників є. Коли буде необхідна вага рішень, будемо раді подякувати за кожне вагоме рішення. Ще працюємо заради цього», – сказав президент.

Напередодні в американському Інституті вивчення війни (ISW) заявили, що їхні прогнози частково збігаються з українськими про те, що війська РФ на війні проти України у найближчі місяці можуть вдатися до наступу.

Про те, що у найближчі два місяці будуть активні бойові дії на Донецькому і Луганському напрямках, повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький «Укрінформу» 23 січня.

На початку січня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що є ознаки того, що Росія готує загострення в лютому.