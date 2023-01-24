У ISW не виключають «рішучих дій» військ РФ у найближчі місяці

В американському Інституті вивчення війни (ISW) заявляють, що їхні прогнози частково збігаються з українськими про те, що війська РФ на війні проти України у найближчі місяці можуть вдатися до наступу.

«Українська розвідка оцінила, що російські війська готуються до наступу навесні або на початку літа 2023 року, частково підтверджуючи постійну оцінку ISW про те, що російські війська можуть вдатися до рішучих дій у найближчі місяці… ISW також стверджує, що малоймовірно, що російські війська планують відновити новий наступ на північ України з напрямку Білорусі», – йдеться в повідомленні.

Аналітики зауважують: раніше ISW оцінював, що російські сили можуть готуватися до рішучих дій (наступального або оборонного характеру) в Луганській області, і спостерігав передислокацію сил, зокрема повітряно-десантних, на напрямок Сватово-Кременна після виведення російських військ з Херсонської області.

Поточні прогнози ISW про наміри Росії у першій половині 2023 року вказують на «постійну потребу у підтримці західних партнерів, аби гарантувати, що Україна не втратить ініціативу при відновленні російської наступальної операції».

Про те, що у найближчі два місяці будуть активні бойові дії на Донецькому і Луганському напрямках, повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький «Укрінформу» 23 січня.

На початку січня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що є ознаки того, що Росія готує загострення в лютому.

У лютому 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, атакувавши з півночі, сходу та півдня.