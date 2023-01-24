Пентагон відзначив успішні операції ЗСУ в Луганській області – Politico

Українські війська поступово просуваються у напрямку міста Кремінна на сході Луганської області, звільняючи окуповану російською армією територію. Ця операція, найімовірніше, є підготовчим етапом до весняного наступу українських Збройних сил, заявив у понеділок неназваний високопоставлений представник Пентагону, передає видання Politico.

«Ми бачимо українські контрнаступальні операції та невеликі взяття території поряд із Кремінною», – каже джерело Politico.

За словами американських аналітиків, захоплення Кремінної відкриє шлях української армії до наступу на Сєвєродонецьк та Лисичанськ.

Бої під Кремінною – продовження українського контрнаступу, розпочатого восени, під час якого було звільнено Харківську область.

Водночас українська сторона раніше повідомляла про ознаки підготовки армією РФ наступу в районі Луганська. За словами представника Пентагону, російські підкріплення, що прибувають під Луганськ, «погано озброєні, погано підготовлені, вони поспіхом відправлені на поле бою».

Днями голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі висловив припущення, що Україна цього року зможе звільнити значну частину окупованої Росією території залежно від того, наскільки швидко вона отримає від західних союзників бойову техніку та підготує особовий склад до її використання.

«Думаю, що українці будуть здатні провести значні наступальні операції тактичного та навіть оперативного рівня та звільнити якнайбільше території України», – підкреслив Міллі.

Сьогодні у ранковому зведенні Генштаб Збройних сил України повідомив, що протягом 10 днів, у окремих населених пунктах Луганської області відзначається зменшення кількості особового складу військ РФ. Також «на передній край здебільшого відправляються мобілізовані російські військовослужбовці, в той час, коли професійні військові намагаються усіма способами залишатись в тилу». У Генштабі заявили, що російська окупаційна адміністрація Луганська проводить евакуацію з міста на територію РФ сімей військовослужбовців одного з армійських корпусів ЗС РФ.

Перевірити цю інформацію з інших джерел в умовах війни неможливо.