ЗСУ відбили атаки військ РФ поблизу 11 населених пунктів на Донбасі – Генштаб

У Генштабі Збройних сил України повідомили про оперативну ситуацію на фронті станом на ранок 24 січня.

«Ворог продовжує вести наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках, попри численні втрати зі свого боку. На Куп’янському напрямку вів безуспішні наступальні дії, усі атаки противника були відбиті українськими оборонцями. На Лиманському, Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках ворог веде оборону. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Червонопопівка Луганської області; Білогорівка, Роздолівка, Сіль, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Новобахмутівка, Красногорівка, Водяне, Мар’їнка Донецької області», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що протягом 10 днів, у окремих населених пунктах Луганської області, відзначається зменшення кількості особового складу військ РФ.

«До того ж, стало практикою, що на передній край здебільшого відправляються мобілізовані російські військовослужбовці. В той час, коли професійні військові намагаються усіма способами залишатись в тилу. За наявною інформацією, російська окупаційна адміністрація Луганська проводить евакуацію з міста на територію РФ сімей військовослужбовців 2-го армійського корпусу ЗС РФ», – повідомили у Генштабі.

Отримати інформацію з інших джерел в умовах війни неможливо.

Розпочалася триста тридцять п’ята доба російського широкомасштабного вторгнення.