Данілов: є ознаки того, що Росія готує загострення в лютому

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що є ознаки того, що Росія готує загострення в лютому.

«Вони розраховують на певне загострення, готуються. Є дуже багато маркерів. Зараз Козак (заступник голови Адміністрації президента Росії – ред.) активізувався, проводить зустрічі з діячами з Європи для того, щоб примусити нас до підписання певних мирних, як вони вважають, угод а ля Мінськ-3. Звичайно, ми на це не підемо. Багато є маркерів, які дають нам привід говорити про те, що у лютому вони можуть мати ще одну спробу», – сказав він в ефірі національного телемарафону, відповідаючи на запитання, чи готує Росія у лютому загострення.



Данілов також нагадав, що в лютому також буде відбуватися Мюнхенська безпекова конференція.



«Будуть певні події в Нью-Йорку 23-24 лютого…Є багато інших маркерів, які вказують на те, що у лютому може бути певне загострення. Але нам не треба лякатися, а готуватися до цих речей. Ми це робимо», – додав він.



За його словами, Україна готується до будь-якого розвитку подій.

У грудні в інтервʼю виданню The Economist головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що російські війська можуть знову спробувати атакувати Київ.

Також американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив про ознаки того, що Росія може готуватися до нового широкомасштабного наступу на Україну в найближчі місяці. При цьому ISW закликав не переоцінювати здатність російських військ до успішного проведення такого наступу.

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В лютому 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, атакувавши з півночі, сходу та півдня.

У 2022 році провели успішні контрнаступи і відкинули російські війська з Київщини, з практично всієї Харківщини та з правобережжя Херсонщини. Проте армія РФ продовжує атакувати Україну, завдаючи масованих ударів з використанням ракет і дронів, зокрема по критичній інфраструктурі.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомляв, що у 2022 році українські військові звільнили 40% окупованих після 24 лютого територій та 28% від всіх окупованих територій. На сьогодні, за його даними, українські військові продовжують стримувати противника на сухопутній ділянці протяжністю 3786 кілометрів, активна лінія фронту – 1500 кілометрів.