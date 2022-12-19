В ISW навели ознаки того, що Росія може готуватися до нового наступу

Американський Інститут вивчення війни (ISW) заявляє про ознаки того, що Росія може готуватися до нового широкомасштабного наступу на Україну в найближчі місяці, але закликає не переоцінювати здатність російських військ до успішного проведення такого наступу.

Серед ознак, які можуть вказувати на підготовку Росії, аналітики згадують повідомлення російського Міністерства оборони, яке 18 грудня опублікувало кадри, на яких нібито міністр оборони Сергій Шойгу перебуває з робочою поїздкою в Південному військовому окрузі й інспектує угруповання російських військ у зоні бойових дій в Україні, а також зустріч Шойгу з президентом Росії Володимиром Путіним, начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим і командувачем об’єднаним угрупованням сил РФ в Україні Сергієм Суровікіним.

«Нещодавні спільні зусилля російських військових посадових осіб представити себе такими, що беруть активну участь у плануванні та контролі військових дій, особливо за відсутності відчутних перемог в Україні, можуть свідчити про те, що Росія готується до нового наступу на Україну в найближчі місяці», – йдеться в повідомленні.

Запланована на 19 грудня зустріч Путіна з Олександром Лукашенком у Мінську, ймовірно, є частиною тих самих зусиль продемонструвати проактивність, а також створити інформаційні умови для нового етапу війни, зауважують аналітики.

«Узяті разом зустріч Путіна з російським командуванням, нібито візит Шойгу на фронт і зустріч Путіна й Лукашенка свідчать про новий етап у представленні, плануванні й веденні війни та можуть віщувати відновлення наступальних операцій проти України в найближчі місяці», – наголошують в ISW.

При цьому спроможність російської армії, навіть за умови посилення білоруськими збройними силами, підготувати і провести ефективні широкомасштабні наступальні операції в найближчі кілька місяців, як відзначають аналітики, залишається під питанням.

«Людські сили, які Росія формує з мобілізованих резервістів і щорічного осіннього призову, не будуть достатньо підготовлені для проведення швидких й ефективних механізованих маневрів. Дуже малоймовірно, що буде вчасно реалізоване намагання Росії оснастити сили, які вона зараз має в Україні, танками, артилерією та іншим необхідним обладнанням для того, щоб спорядити нові великі сили для наступальних операцій цієї зими», – йдеться у звіті.

Тим не менш, кажуть в ISW, Путін може наказати відновити широкомасштабні наступальні операції пізніше цієї зими, але «важливо не переоцінювати ймовірні можливості російських чи об’єднаних російсько-білоруських сил для їх успішного проведення».

ISW продовжує вважати, що навряд чи Лукашенко залучить білоруську армію (яку також доведеться переозброїти) до вторгнення в Україну.

В оприлюдненому нещодавно інтервʼю виданню The Economist головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що російські війська можуть знову спробувати атакувати Київ.

«Росіяни готують близько 200 000 нових солдатів, – сказав Залужний. – Я не сумніваюся, що вони знову спробують атакувати Київ».

Видання, посилаючись на слова Валерія Залужного, пише, що Росія уже в січні або навесні може розпочати великий наступ із Донбасу, з півдня або навіть із Білорусі.

The Economist зауважує, що впродовж місяця на 1000 км фронту майже не було руху, та звертає увагу на заяву британського адмірала Ентоні Радакіна про те, що наразі нестача артилерійських снарядів означає, що можливості Росії для наземних операцій «швидко зменшуються».

Про те, що підготовка десятків тисяч мобілізованих і нових призовників може свідчити про наміри Росії розпочати новий наступ в Україні, заявив в інтерв’ю виданню The Guardian і міністр оборони України Олексій Резніков.

А перед цим міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба припустив, що здатність Росії розпочати «великий наступ» може бути відновлена до кінця січня або лютого. Про це очільник українського зовнішньополітичного відомства заявив 13 грудня, спілкуючись з іноземними журналістами в бомбосховищі в Києві.

17 грудня представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що Росія на даний час не готова до нового повномасштабного наступу. Зокрема, у розвідці кажуть, що не бачать «ані формування ударних угруповань російських військ, ані підведення їх до кордону».