ISW: «надзвичайно малоймовірно», що російські сили зможуть взяти Київ

Аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW) називають «надзвичайно малоймовірним» те, що російські сили зможуть взяти Київ, навіть якщо знову атакуватимуть із Білорусі.

«Надзвичайно малоймовірно, що російські сили атакуватимуть північ України взимку 2023 року більш успішно, ніж це було в лютому 2022 року. Звичайні сили Росії сильно деградували і їм бракує тієї бойової потужності, яку вони мали, коли Росія намагалася здійснити (і провалила) свою повномасштабну спробу захопити Київ у лютому 2022 року. Російські війська не змогли зберегти свої здобутки по всій Україні та втратили понад 70 000 квадратних кілометрів окупованої території після того, як залишили Київ», – йдеться у звіті.

«Російські сили в Бахмуті наразі просуваються не більше ніж на 100-200 метрів на добу після зосередження там основних зусиль. Росія не встановила переваги в повітрі, не кажучи вже про панування в повітрі в Україні, і в основному вичерпала свій арсенал високоточних боєприпасів. Українські війська, зі свого боку, підготували значну оборону на півночі України і зараз краще підготовлені до оборони, ніж у лютому 2022 року», – додали в ISW.

За словами аналітиків, місцевість біля білорусько-українського кордону не є сприятливою для маневреної війни, а можливі шляхи вторгнення з Білорусі до Києва проходять через оборонні блокпости в Чорнобильській зоні відчуження, де українські війська тепер мають досвід захисту.

В ISW заявляють, що, можливо, Росія створює умови для проведення нового наступу на Україну – ймовірно, на Київ – взимку 2023 року, при цьому наголошують, що «надзвичайно малоймовірно», що така атака буде успішною, а напад Росії з Білорусі наразі не є неминучим.

Аналітики також вкотре зауважують, що цілі президента Росії Володимира Путіна в Україні не змінилися. Він використовує дві одночасні військові дії (наступальні дії на Донеччині і масовані атаки по цивільній і критичній інфраструктурі України) для досягнення своєї мети завоювання України й отримання значних поступок.

«Ймовірно, Путін створює умови для відновлення наступу до весни 2023 року, щоб змусити Україну піти на поступки. Російські сили, можливо, створюють умови для нападу з території Білорусі, хоча ISW продовжує оцінювати, що білоруські військові не приєднаються до бойових дій в Україні», – йдеться у звіті.

В оприлюдненому напередодні інтервʼю виданню The Economist головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що російські війська можуть знову спробувати атакувати Київ.

«Росіяни готують близько 200 000 нових солдатів, – сказав Залужний. – Я не сумніваюся, що вони знову спробують атакувати Київ».

Видання, посилаючись на слова Валерія Залужного, пише, що Росія уже в січні або навесні може розпочати великий наступ із Донбасу, з півдня або навіть із Білорусі.

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The Economist зауважує, що впродовж місяця на 1000 км фронту майже не було руху, та звертає увагу на заяву британського адмірала Ентоні Радакіна про те, що наразі нестача артилерійських снарядів означає, що можливості Росії для наземних операцій «швидко зменшуються».

Про те, що підготовка десятків тисяч мобілізованих і нових призовників може свідчити про наміри Росії розпочати новий наступ в Україні, заявив в інтерв’ю виданню The Guardian і міністр оборони України Олексій Резніков.

А перед цим міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба припустив, що здатність Росії розпочати «великий наступ» може бути відновлена до кінця січня або лютого. Про це очільник українського зовнішньополітичного відомства заявив 13 грудня, спілкуючись із іноземними журналістами в бомбосховищі в Києві.

У вересні Росія провела мобілізацію близько 300 тисяч солдатів. Аналітики припускають, що ця хвиля мобілізації може бути не останньою. З листопада в Росії розпочався осінній призов молодих солдатів.

Росія почала повномасштабне військове вторгнення в Україну від ранку 24 лютого. Тоді російські війська з півночі рухалися в напрямку Києва. На початку квітня Київщина була звільнена від російських військ​.

У Генштабі ЗСУ заявляють, що нарощування російської військової присутності на території Білорусі, яке почалося в середині жовтня, триває, але ймовірність наступальної операції з території цієї країни Генштаб нині оцінює як низьку.