Резніков заявив про імовірний наступ Росії в лютому

Підготовка десятків тисяч мобілізованих і нових призовників може свідчити про наміри Росії розпочати новий наступ в Україні. Про це в інтерв’ю виданню The Guardian заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

«На підготовку призовників витрачають мінімум три місяці. Тобто вони намагаються розпочати наступну хвилю наступу, ймовірно, у лютому, як і торік», – вважає очільник оборонного відомства.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також вважає, що здатність Росії розпочати «великий наступ» може бути відновлена до кінця січня або лютого. Про це очільник українського зовнішньополітичного відомства заявив 13 грудня, спілкуючись із іноземними журналістами в бомбосховищі в Києві.

У вересні Росія провела мобілізацію близько 300 тисяч солдатів. Аналітики припускають, що ця хвиля мобілізації може бути не останньою. З листопада в Росії розпочався осінній призов молодих солдатів.