Кремль, схоже, відходить від риторики про «обмежену війну» – ISW

Російська влада напряму відповіла на чутки про другу хвилю мобілізацію, намагаючись стримати соціальну стурбованість, повідомляє американський Інститут дослідження війни (ISW).

Таким чином вони прокоментували заяву прессекретаря Володимира Путіна Дмитра Пєскова 6 грудня, який закликав росіян ігнорувати «провокативні повідомлення» щодо продовження мобілізації.

«Твердження Пєскова, ймовірно, спрямовані на дискредитацію дедалі більшого впливу російської опозиції та провоєнних Телеграм-каналів, які послідовно повідомляли про ознаки намірів Кремля продовжити мобілізацію в 2023 році», – йдеться в звіті.

Читайте також: Резніков: зараз немає потреби у додатковій мобілізації в Україні

Водночас аналітики припускають, що Москва готує ґрунт для подальшої мобілізації:

«Кремль, схоже, відходить від риторики обмеженої війни, до якої вдавався, аби знизити побоювання серед російського загалу щодо війни, ймовірно, в спробі підготувати громадськість що подальших хвиль мобілізації», – вважають вони.

Зокрема, нагадує ISW, в Бєлгородській та Курській областях оголосили про формування загонів територіальної оборони, знайомлячи багатьох цивільних із війною «під абсурдним приводом загрози наземної атаки України на прикордонні російські регіони».

Водночас, на думку авторів звіту, друга хвиля мобілізації, загальна мобілізація і навіть формальне оголошення війни не усунуть обмежень, властивих російській армії, у короткостроковій перспективі.

Читайте також: Указу Путіна про завершення мобілізації не буде – Пєсков

У вересні 2022 року, менш як за місяць до початку мобілізації в Росії, Пєсков запевняв, що її не буде. «Наразі про це не йдеться», – говорив він.

Московські депутати наприкінці листопада попросили Путіна видати указ про завершення мобілізації, пояснивши, що зараз багато жителів Росії потерпають через «неможливість планувати своє майбутнє та майбутнє своєї сімʼї та неможливість вести звичний спосіб життя».

У Кремлі наполягають, що окремий указ про завершення мобілізації не потрібний, пропонуючи вірити словам Путіна про кінець такої кампанії. Незалежні юристи наголошують, що усної заяви президента недостатньо.

Після заяв Путіна та Міністерства оборони про «завершення» мобілізації регулярно продовжують зʼявлятися повідомлення про те, що жителів різних регіонів Росії забирають на війну, хоча це вже не має такого масового характеру, як наприкінці вересня та у жовтні.