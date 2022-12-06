Указу Путіна про завершення мобілізації не буде – Пєсков

Президент Росії Володимир Путін, як і раніше, не має наміру підписувати указ про завершення мобілізації. Це випливає із коментарів його речника Дмитра Пєскова на щоденному брифінгу 6 грудня.

«Ми вже тут усе пояснювали, тому тут немає жодних новацій щодо цього», — сказав Пєсков, коли його попросили прокоментувати звернення депутатів Московської міської думи до Путіна із закликом видати відповідний указ.

Пєсков також закликав не звертати уваги на повідомлення про можливу другу хвилю мобілізації, запропонувавши «орієнтуватися на ту інформацію, яка надходить від міністерства оборони та від президента». Він назвав такі повідомлення «провокаційними».

У вересні 2022 року, менш як за місяць до початку мобілізації в Росії, Пєсков запевняв, що її не буде. «Наразі про це не йдеться», – говорив він.

Московські депутати наприкінці листопада попросили Путіна видати указ про завершення мобілізації, пояснивши, що зараз багато жителів Росії потерпають через «неможливість планувати своє майбутнє та майбутнє своєї сімʼї та неможливість вести звичний спосіб життя».

У Кремлі наполягають, що окремий указ про завершення мобілізації не потрібний, пропонуючи вірити словам Путіна про кінець такої кампанії. Незалежні юристи наголошують, що усної заяви президента недостатньо.

Після заяв Путіна та Міністерства оборони про «завершення» мобілізації регулярно продовжують зʼявлятися повідомлення про те, що жителів різних регіонів Росії забирають на війну, хоча це вже не має такого масового характеру, як наприкінці вересня та у жовтні.