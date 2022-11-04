Росія: Путін дозволив мобілізувати злочинців із непогашеною судимістю

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, який дозволив мобілізувати на війну проти України і незнятою або непогашеною судимістю за тяжкі злочини – про це повідомляє російська служба Радіо Свобода.

При цьому закон не стосується осіб, засуджених за педофілію, тероризм, екстремізм, державну зраду або організацію незаконного збройного формування.

Раніше з’являлися повідомлення про вербування ув’язнених до так званої приватної військової компанії «Вагнера» для участі у бойових діях в Україні.

Читайте також: Влада Росії обговорює повернення до дворічної строкової служби в армії

Як заявив Путін цього ж дня, в Росії мобілізували 318 тисяч людей для війни проти України, 49 тисяч із них вже перебувають у зоні бойових дій.

При цьому раніше міністр оборони Сергій Шойгу заявляв, що на фронт вже поїхали 87 тисяч мобілізованих.

Мобілізація у Росії розпочалася 21 вересня. 28 жовтня Сергій Шойгу прозвітував про призов до армії 300 тисяч осіб. 31 жовтня президент Росії Володимир Путін оголосив про завершення мобілізації, хоча указу про це не було.