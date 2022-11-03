Російський атомний підводний човен успішно випробував балістичну ракету – Міноборони РФ

Російський атомний підводний човен «Генералісимус Суворов» здійснив пуск балістичної ракети «Булава» з акваторії Білого моря на розташований на Камчатці полігон Кура, повідомили 3 листопада в Міністерстві оборони Росії.

«Екіпаж новітнього ракетного підводного човна стратегічного призначення «Генералісимус Суворов» проекту «Борей-А» успішно виконав пуск балістичної ракети «Булава» в рамках завершального етапу державних випробувань», – йдеться в повідомленні.

Минулого тижня, 26 жовтня, російські військові під керівництвом Володимира Путіна провели тренування щодо завдавання масованого ядерного удару у відповідь на ядерний удар противника.

Раніше Пентагон заявив, що влада Росії заздалегідь повідомила США про проведення навчань стратегічних ядерних сил «Грім». Ці навчання проводяться щороку, додали в Міноборони США. Попередні навчання «Грім» відбулися 19 лютого 2022 року, за пʼять днів до початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.