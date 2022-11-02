Російські війська будують невідому споруду на території ЗАЕС – Держатомрегулювання

Окупаційні війська РФ самовільно будують невідому споруду на території ЗАЕС. Про це 2 листопада повідомляє Держінспекція ядерного регулювання України.

«Йдеться про самовільне будівництво невідомої споруди окупаційними силами РФ на майданчику ССВЯП (сухого сховища відпрацьованого ядерного палива – ред.) ВП «Запорізька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» та недопуск персоналу ВП ЗАЕС до безпосереднього місця виконання будівельно-монтажних робіт на майданчику ССВЯП», – зазначають у Держатомрегулювання.

Як наголошують у Держінспекції, такі дії є порушенням, тож Держатомрегулювання вимагає обмежити експлуатацію ССВЯП Запорізької АЕС.

«ДП «НАЕК «Енергоатом» доручено вжити заходів для збереження умов, необхідних для забезпечення безпеки праці, здоров'я персоналу, охорони навколишнього природного середовища», – наголошують у Держінспекції ядерного регулювання України.

4 березня російські війська захопили ЗАЕС і місто-супутник Енергодар. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС. Армія РФ періодично обстрілює атомну станцію та територію біля неї.

31 жовтня у «Енергоатомі» заявили, що російські окупаційні війська спровокували на Запорізькій АЕС екологічну катастрофу, коли внаслідок зупинки енергоблоків станції тепла вода припинила потрапляти у ставок-охолоджувач ЗАЕС і це спровокувало масову загибель риби, яка виконувала там санітарну функцію.

Попередню суму збитків через російську окупацію Запорізької АЕС оцінюють у понад 28 мільярдів гривень.