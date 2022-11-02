«Енергоатом» назвав попередню суму збитків через російську окупацію Запорізької АЕС

Національна енергетична компанія «Енергоатом» 2 листопада оприлюднила попередню вартість майна та інфраструктури Запорізької атомної електростанції, зруйнованих та пошкоджених російськими військами.

Загальну суму збитків оцінюють у понад 28 мільярдів гривень.

«Фахівці ДП «НАЕК «Енергоатом» провели попередній аналіз наслідків окупації Запорізької АЕС та інших відокремлених підрозділів Компанії, розташованих в місті Енергодар, руйнування та пошкодження будівель і споруд станції. За його результатами – вартість активів, які були знищені та пошкоджені, станом на 1 листопада 2022 року становить 28 184 мільйонів гривень, зокрема основних засобів – 27 804 мільйонів гривень», – йдеться в повідомленні.

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Остаточну оцінку збитків, завданих Росією станції, «Енергоатом» планує визначити після звільнення території ЗАЕС та повної перевірки всього майна.

«НАЕК «Енергоатом» вживатиме всіх заходів, задля відшкодування всієї шкоди та збитків, завданих Енергоатому, до відповідальності притягнули і країну-агресорку, і її державну корпорацію з атомної енергії «Росатом», яка разом з військовими РФ бере безпосередню участь у злочинах і актах ядерного тероризму», – додали в компанії.

4 березня російські війська захопили ЗАЕС і місто-супутник Енергодар. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС. Армія РФ періодично обстрілює атомну станцію та територію біля неї.