Із майже 6 тисяч працівників ЗАЕС контракти із Росією підписали близько сотні – «Енергоатом»

Переважна більшість працівників Запорізької атомної електростанції, попри тиск, не підписують контракти із російською компанією «Росатом» – про це заявив український регулятор «Енергоатом» 28 жовтня.

За даними компанії, протягом останніх двох тижнів російські загарбники намагаються примусити персонал підписати контракти із підприємством «Экплуатирующая организация «Запорожская АЭС», яким керує «Росатом».

«Окупанти вдаються до тиску й маніпуляцій, заявляючи, що тисяча працівників станції вже підписали контракти. Проте ця брехня не спрацьовує. Насправді з 6700 працівників, які залишилися працювати на окупованій росіянами ЗАЕС, лише близько сотні підписали контракти з «Росатомом». Причому переважна більшість із тих, хто це зробив, «погодилися» під тиском загарбників. Ще 4300 проукраїнських працівників ЗАЕС виїхали на підконтрольну Україні територію», – йдеться в повідомленні.

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«Енергоатом» зазначає, що більшість працівників, які лишилися на станції, мають проукраїнську позицію та максимльно відтягують процес підписання контрактів.

Водночас є й «добровольці», в тому числі в керівництві станції.

«Свої дії вони мотивують здебільшого бажанням обійняти високі керівні посади у фейковій структурі та отримати дивіденди від загарбників. Їхні прізвища відомі, і всі вони відповідатимуть за свої дії після звільнення станції та повернення її під повний контроль України», – обіцяє регулятор.

Від 4 березня Запорізька АЕС та місто-супутник ЗАЕС – Енергодар – перебувають під окупацією російських військ.