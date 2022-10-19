Глава МАГАТЕ розраховує «незабаром» знову приїхати в Україну і Росію для переговорів щодо Запорізької АЕС

Глава Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Ґроссі розраховує «незабаром» повернутися в Україну і Росію для продовження переговорів щодо зони безпеки навколо Запорізької АЕС. Про це він заявив в коментарі агенції Reuters.



«Є ймовірність, що я повернуся в Україну і Росію, це, власне, те, про що ми принципово домовилися, на даний момент ми продовжуємо консультації, спрямовані на встановлення зони безпеки. Це передбачає взаємодію, коли я отримую відповіді та реакцію з обох сторін. Я шукаю нові шляхи просування вперед, для цього в якийсь момент, ймовірно, дуже скоро мені доведеться повернутися», – сказав він.



Раніше у жовтні глава МАГАТЕ відвідав Київ та Москву через ситуацію з окупованою Запорізькою АЕС, зокрема, намагаючись домовитись про зону безпеки навколо станції. Після цього Рафаель Ґроссі заявив про прогрес на шляху створення зони безпеки навколо Запорізької АЕС.



Проте вже після цих візитів повідомлялося про перебої з енергопостачання ЗАЕС через обстріли та викрадення співробітників станції.

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Від 4 березня Запорізька АЕС та місто-супутник ЗАЕС – Енергодар – перебувають під окупацією російських військ. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС, як це пропонують в ООН.

Станція неодноразово зазнавала обстрілів. 5 серпня сталося вперше в історії станції на певний час повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі.