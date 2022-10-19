Енергодар частково без світла та води через обстріли – Орлов

Енергодар зазнав обстрілів вночі проти 19 жовтня, повідомив міський голова Дмитро Орлов.

«Вночі Енергодар знову зазнав обстрілів. Місто частково без світла і води. Обстріли спочатку промислової зони, а потім і самого міста почались близько опівночі і не вщухають зранку», – написав мер у своєму Телеграмі.

За словами Орлова, пошкоджена одна з підстанців та будівля виконавчого комітету міської ради.

«Інформації про постраждалих серед цивільного населення не надходило. Прошу всіх до стабілізації ситуації залишатися вдома та дотримуватися правила двох стін», – додав міський голова.

Від 4 березня Запорізька АЕС та місто-супутник ЗАЕС – Енергодар – перебувають під окупацією російських військ.