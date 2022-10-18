Обстріли РФ по Дніпропетровщині: поранено чоловіка у Дніпрі, в полі на міні підірвався трактор

Унаслідок обстрілу Дніпра російськими військами 18 жовтня поранено одну людину, повідомив у Telegram голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

«Внаслідок обстрілу у Дніпрі одна людина дістала уламкові поранення, нині 57-річний чоловік перебуває в лікарні в стані середньої тяжкості. В місті пошкоджено понад три десятки житлових будинків, зачепило школи, дитячі садки», – повідомив Лукашук.

Він нагадав, що дві ракети влучили по об’єкту енергетичної інфраструктури у Дніпрі, в результаті виникла масштабна пожежа, є серйозні руйнування. Вдень без світла залишилися деякі громади Синельниківського, Павлоградського, Новомосковського районів та окремі райони Дніпра.

«Громади області нині ще залишаються знеструмленими. Але аварійні бригади роблять все можливе, аби якомога швидше ліквідувати наслідки ворожої атаки і повернути світло в оселі громадян», – додав він.

Крім того, у Криворізькому районі Дніпропетровської області на російському снаряді підірвався трактор, розповів Лукашук.

«Техніку пошкоджено, водій уражень не зазнав», – зазначив він.

18 жовтня російські війська завдали ударів по об’єкту енергетичної інфраструктури у Дніпрі. Без електрики залишилися окремі райони Дніпра, Синельникового та Васильківки. Також було знеструмлено одну з насосних станцій «Дніпроводоканалу», а на лівому березі міста були перебої з водою.

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив, що українська протиповітряна оборона під час атаки на Дніпро знищила чотири російських ракети.