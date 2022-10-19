Вночі над Миколаївщиною збили 12 дронів-камікадзе – повітряне командування

Російські війська вночі проти 19 жовтня атакували Миколаївську область дронами-камікадзе Shahed-136, повідомляє повітряне командування «Південь».

За зведенням, українські військові збили загалом 12 безпілотників.

«Одинадцять дронів збито силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» та один воїнами Національної гвардії України», – уточнює пресслужба командування.

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Останнім часом російські війська посилили обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури України. Для атак вони використовують крилаті ракети, ракети протиповітряної оборони «земля-земля» та надані Іраном дрони-камікадзе Shahed-136. Під час масованої російської атаки минулого тижня були пошкоджені 15 об’єктів критичної інфраструктури.