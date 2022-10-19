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Новини | Суспільство

На Херсонщині російські війська блокують мобільний зв’язок і інтернет – Генштаб

Українські артилеристи готуються до ведення вогню із самохідної гаубиці 2С1 «Гвоздика» по російських позиціях на півдні України 8 жовтня 2022 року

Російські війська продовжують спроби наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямках, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 19 жовтня.

«За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Огірцеве і Дворічна Харківської області; Білогорівка на Луганщині; Новокалинове, Майорськ, Одрадівка, Нью-Йорк, Новомихайлівка, Невельське, Опитне та Мар’їнка Донецької області», – йдеться в зведенні.

Протягом доби зафіксували 10 ракетних та 18 авіаційних ударів Росії, а також 76 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, в тому числі по цивільних об’єктах. Ударів зазнали райони понад 10 населених пунктів, серед них – Київ, Житомир, Харків, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Курахове на Донеччині, Трихати на Миколаївщині та Миколаїв.

«Білорусь і надалі підтримує збройну агресію російської федерації проти України, зберігається загроза завдання ракетних та авіаударів, а також запуск ударних БпЛА Shahed-136 з її території», – констатує штаб.

За даними українського командування, російські війська вживають заходів для прихованого переміщення військової техніки та особового складу.

«З цією метою, у населених пунктах Таврійськ та Нова Каховка Херсонської області, противник блокує роботу операторів мобільного зв’язку та інтернету», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу, російські війська знищують українську культурну спадщину на окупованих територіях: грабують музеї та спалюють українські книги.

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«За наявною інформацією, в Російській Федерації існують значні проблеми з грошовими виплатами військовослужбовцям, які беруть участь у бойових діях на території України. Зазначеній категорії затримують виплати грошових надбавок за участь у бойових діях. Родичі загиблих не можуть отримати обіцяну компенсацію», – додає командування.

Сили оборони звітують про 24 удари по російській військовій техніці та позиціях. Йдеться, зокрема, про враження чотирьох пунктів управління, п’яти районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, двох об’єктів ППО та однієї артилерійської установки, двох складів боєприпасів, станції РЕБ.

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