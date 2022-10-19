На Херсонщині російські війська блокують мобільний зв’язок і інтернет – Генштаб

Російські війська продовжують спроби наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямках, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 19 жовтня.

«За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Огірцеве і Дворічна Харківської області; Білогорівка на Луганщині; Новокалинове, Майорськ, Одрадівка, Нью-Йорк, Новомихайлівка, Невельське, Опитне та Мар’їнка Донецької області», – йдеться в зведенні.

Протягом доби зафіксували 10 ракетних та 18 авіаційних ударів Росії, а також 76 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, в тому числі по цивільних об’єктах. Ударів зазнали райони понад 10 населених пунктів, серед них – Київ, Житомир, Харків, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Курахове на Донеччині, Трихати на Миколаївщині та Миколаїв.

«Білорусь і надалі підтримує збройну агресію російської федерації проти України, зберігається загроза завдання ракетних та авіаударів, а також запуск ударних БпЛА Shahed-136 з її території», – констатує штаб.

За даними українського командування, російські війська вживають заходів для прихованого переміщення військової техніки та особового складу.

«З цією метою, у населених пунктах Таврійськ та Нова Каховка Херсонської області, противник блокує роботу операторів мобільного зв’язку та інтернету», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу, російські війська знищують українську культурну спадщину на окупованих територіях: грабують музеї та спалюють українські книги.

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«За наявною інформацією, в Російській Федерації існують значні проблеми з грошовими виплатами військовослужбовцям, які беруть участь у бойових діях на території України. Зазначеній категорії затримують виплати грошових надбавок за участь у бойових діях. Родичі загиблих не можуть отримати обіцяну компенсацію», – додає командування.

Сили оборони звітують про 24 удари по російській військовій техніці та позиціях. Йдеться, зокрема, про враження чотирьох пунктів управління, п’яти районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, двох об’єктів ППО та однієї артилерійської установки, двох складів боєприпасів, станції РЕБ.