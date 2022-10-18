Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

У ЗСУ розповіли про те, скільки збили дронів та уразили повітряних цілей РФ

У вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив, що авіація сил оборони протягом доби завдала 20 ударів

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що за добу 18 жовтня українські сили збили 12 повітряних цілей військ РФ.

«Зокрема, на Херсонщині, близько 09:00 години, підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади Повітряне командування «Південь» збито російський штурмовик Су-25. Також військовослужбовцями ПвК «Південь» уночі знищено п’ять дронів-камікадзе «Shahed-136». Під час ракетної атаки з акваторії Чорного моря зенітними ракетними підрозділами Повітряне командування «Схід» збито чотири крилаті «Калібр» та один дрон-камікадзе, а зенітники Повітряного командування «Центр» – крилату ракету Х-101/Х-555», – йдеться в повідомленні.

У вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив, що авіація сил оборони протягом доби завдала 20 ударів, уразивши 13 районів зосередження озброєння та військової техніки, опорного пункту, а також 7 позицій зенітних ракетних комплексів військ РФ. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони збили 5 крилатих ракет, вказали у штабі.

«Воїни ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, два райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, два об’єкти ППО та артилерії, два склади боєприпасів та інші військові цілі ворога», – зазначили у Генштабі.

Російська сторона про втрати не повідомляє, перевірити дані в умовах бойових дій неможливо.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG