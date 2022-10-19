Через обстріл Кривий Ріг і Криворізький район частково без світла – Вілкул

Російські війська обстріляли об’єкт енергетичної інфраструктури у Криворізькому районі, повідомив голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул рано вранці 19 жовтня.

«Внаслідок руйнування об’єкта енергетичної інфраструктури у Криворізькому районі через влучання під час останньої повітряної тривоги (більш детально інформацію давати недоцільно) без електроенергії багато населених пунктів району та мікрорайон Інгулець у Кривому Розі», – написав він у своєму Телеграмі.

Вілкул додав, що на місці працюють енергетики. Він навів адреси, за якими видаватимуть воду на Інгульці, якщо до ранку аварію не ліквідують.

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«Будемо намагатися задіяти альтернативні схеми електроживлення, але на це потрібен час», – зазначив голова військової адміністрації.

Напередодні увечері у Кривому Розі лунала повітряна тривога. Вілкул попереджав про можливі удари ракет та дронів-камікадзе.

Російські війська останніми днями б’ють по об’єктах енергетики, спричиняючи перебої з постачанням води та електрики в українських населених пунктах.