Ракетний удар по Києву: кількість жертв зросла

Через ранковий ракетний удар по об'єкту критичної інфраструктури в Києві загинули три людини, повідомив міський голова Віталій Кличко.

«У результаті сьогоднішньої атаки на критичну інфраструктуру Києва загинули троє людей. Це – співробітники одного з об’єктів критичної інфраструктури», – написав він у телеграмі.

За його словами, два об'єкти, в які вранці влучили російські ракети, зазнали значних пошкоджень.

Раніше повідомлялося про двох загиблих.

Вранці 18 жовтня російські війська знову атакували Київ. За даними місцевої влади, після ракетних ударів пошкоджені два об’єкти критичної інфраструктури, триває ліквідація наслідків. Киян попередили про часткове обмежене електро- та водопостачання.

Окрім Києва, 18 жовтня війська РФ атакували Дніпро, Харків, Житомир та Миколаїв.

Як повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, російська авіація сьогодні вранці атакувала українські області і Київ з Ростовської області.

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Останнім часом російські війська посилили обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури України. Для атак вони використовують крилаті ракети, ракети протиповітряної оборони «земля-земля» та надані Іраном дрони-камікадзе Shahed-136. Під час масованої російської атаки минулого тижня були пошкоджені 15 об’єктів критичної інфраструктури.

Російський президент Володимир Путін 10 жовтня підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об’єктах енергетики. При цьому він пригрозив новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів».