Російська авіація атакувала Київ з Ростовської області – Ігнат

Російська авіація сьогодні атакувала Київ з Ростовської області, повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Атакують стратегічною авіацією – це шість літаків, стратегічні бомбардувальники ракетоносці Х-101, Х-555. Цього разу атакували з Ростовської області, ближче до України. Бо коли з Каспію атакують, поки ракета долетить на швидкості 900 км за годину, то є можливість і швидше відреагувати, і людям піти в укриття. В цьому випадку часу було менше, літаки підлетіли ближче і завдали ударів по різних областях», – розповів він в ефірі національного телемарафону.

Юрій Ігнат додав, що, на жаль, 100% ракет, які запускають російські війська, збити неможливо.

У Повітряних силах ЗСУ раніше уточнювали, що російські літаки не заходять в повітряний простір над контрольованою Україною територією.

Вранці 18 жовтня російські війська обстріляли об’єкти енергетики в Дніпрі та Житомирі. Також відомо про вибухи в Харкові. У Києві війська РФ атакували об'єкт енергозабезпечення.

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17 жовтня війська РФ завдали ударів по критичній інфраструктурі Києва, Дніпропетровської та Сумської областей.

Останнім часом російські війська атакують українські об’єкти енергетичної інфраструктури. Під час масованої російської атаки минулого тижня були пошкоджені 15 об’єктів.

Російський президент Володимир Путін 10 жовтня підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об’єктах енергетики. При цьому він пригрозив новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів».