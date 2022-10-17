Шмигаль: війська РФ сьогодні атакували енергетичну інфраструктуру у трьох областях

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що внаслідок ранкових російських атак завдано ударів по критичній інфраструктурі Києва, Дніпропетровської та Сумської областей.

«Сьогодні вранці російські терористи вкотре атакували енергетичну інфраструктуру України у трьох областях. Зокрема зафіксовано п'ять ударів дронами в Києві. Пошкоджено енергетичні об'єкти та житловий будинок. Також агресор завдав ракетних ударів по критичній інфраструктурі на Дніпропетровщині й Сумщині. Сотні населених пунктів знеструмлені внаслідок атаки», – написав він у телеграмі.

За його словами, всі служби працюють над усуненням наслідків обстрілів і відновленням електропостачання.

Шмигаль також закликав українців «згуртовано та свідомо» підійти до заощадливого споживання електроенергії, особливо в пікові години.

17 жовтня російські війська завдали ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури на Сумщині та Дніпропетровщині.

Росія почала масштабне військове вторгнення в Україну від 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури. Останнім часом вони атакують українські об’єкти енергетичної інфраструктури. Під час масованої російської атаки минулого тижня були пошкоджені 15 об'єктів.

Читайте також: Путін заявив, що потреби в нових масованих ударах по Україні «поки немає»

Москва заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Росія, попри докази і свідчення, також заперечує свої атаки по цивільних в Україні.