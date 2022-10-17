Над Дніпропетровщиною сили ППО збили три російські ракети, але є один «приліт» – Резніченко

Українські військові вранці збили три російські крилаті ракети над Дніпропетровщиною, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

«Перед світанком військові з повітряного командування «Схід» знищили над областю три російські крилаті ракети. Дві – над Криворізьким районом, одну - над Нікопольським», – написав він у телеграмі.

Але, за даними Резніченка, одна російська ракета влучила в об’єкт енергетичної інфраструктури – там виникла сильна пожежа. На місці прильоту працюють усі служби.

Крім того, російські війська з «Градів» та важкої артилерії вночі обстрілювали Нікопольський район – туди прилетіли понад 30 ворожих снарядів, повідомив голова ОВА.

Російські війська регулярно обстрілюють Дніпропетровщину.

Москва, попри докази і свідчення, заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.