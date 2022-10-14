Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Зеленський: 15 об’єктів, пошкоджених під час нещодавніх атак РФ, «відновлені повністю»

Рятувальники гасять пожежу після російського обстрілу, Київ, 10 жовтня 2022 року

Президент Володимир Зеленський повідомив, що 15 обʼєктів, пошкоджених під час нещодавніх масованих російських атак «вже відновлені повністю».

«В областях тривають відновлювальні роботи після нещодавньої серії російських терористичних ударів. У більшості регіонів відновлена технічна можливість постачання електрики. Хоча в деяких містах і районах енергетики ще змушені застосовувати графіки стабілізаційних відключень. 15 обʼєктів, які російські терористи хотіли знищити, вже відновлені повністю. Відновимо й усі інші», – сказав Зеленський під час вечірнього звернення.

Він закликав українців і далі «свідомо обмежувати» споживання електрики у пікові години, щоб уся енергосистема працювала стабільно.

На початку цього тижня російські війська здійснили масовані атаки по українських містах, пошкодивши зокрема об’єкти енергетичної інфраструктури. Через це були перебої з водо- і електропостачанням.

12 жовтня голова уряду Денис Шмигаль повідомив, що за три дні російські сили своїми обстрілами пошкодили понад 200 різних об’єктів в Україні, зокрема 28 об’єктів енергетичної інфраструктури.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG