Зеленський: 15 об’єктів, пошкоджених під час нещодавніх атак РФ, «відновлені повністю»

Президент Володимир Зеленський повідомив, що 15 обʼєктів, пошкоджених під час нещодавніх масованих російських атак «вже відновлені повністю».

«В областях тривають відновлювальні роботи після нещодавньої серії російських терористичних ударів. У більшості регіонів відновлена технічна можливість постачання електрики. Хоча в деяких містах і районах енергетики ще змушені застосовувати графіки стабілізаційних відключень. 15 обʼєктів, які російські терористи хотіли знищити, вже відновлені повністю. Відновимо й усі інші», – сказав Зеленський під час вечірнього звернення.

Він закликав українців і далі «свідомо обмежувати» споживання електрики у пікові години, щоб уся енергосистема працювала стабільно.

На початку цього тижня російські війська здійснили масовані атаки по українських містах, пошкодивши зокрема об’єкти енергетичної інфраструктури. Через це були перебої з водо- і електропостачанням.

12 жовтня голова уряду Денис Шмигаль повідомив, що за три дні російські сили своїми обстрілами пошкодили понад 200 різних об’єктів в Україні, зокрема 28 об’єктів енергетичної інфраструктури.