У Києві та низці областей запроваджують графіки аварійних відключень електропостачання

У Києві та Київській області запровадили графіки аварійного відключення електропостачання.

Як повідомили в компанії ДТЕК, це роблять, щоб збалансувати енергосистему та запобігти масштабним відключенням.

За даними КМДА, вранці енергетики не планували обмежувати споживання електроенергії, але через збільшення обсягів вимушені застосувати графік обмеження.

У Києві всі адреси розділили на 3 черги, щоб обмежувати постачання світла почергово. Відключення не будуть перевищувати 4 години. З графіками обмежень енергоспоживання в Києві можна ознайомитися тут, на Київщині – тут.



Про віялові відключення також повідомляють на Сумщині. Графік відключень в ОВА обіцяють надати з 12 жовтня – це пов’язано із налагодженням системи, яка поки працює в аварійному режимі.



На Черкащині також застосували графік аварійних відключень першої черги. В ОВА заявляють про часткове відключення Городищенської, Смілянської, Жашківської, Звенигородської та Уманської філії «Обленерго».



Хоч і енергооб’єкти Чернігівщини не постраждали через масовані російські обстріли, в області були запроваджені графіки аварійних відключень, зауважують в «Чернігівобленерго».

На Вінниччині після російських атак на запроваджують запроваджують «режим тотальної економії електроенергії».

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Вранці 11 жовтня в усіх регіонах України, окрім окупованого Криму, протягом кількох годин тривала повітряна тривога. Командування Повітряних сил повідомило про повторний запуск російських ракет. Про удари по енергетичній інфраструктурі повідомили на Вінниччині, Львівщині, Дніпропетровщині.

Після масованих обстрілів об’єктів енергетики українців закликають обмежити електроспоживання з 17:00 до 22:00. Це можна зробити, не вмикаючи енергомісткі прилади: електроплити, електрочайники, електроінструменти, обігрівачі й кондиціонери, духовки та праски, мікрохвильові печі, кавоварки, пральні й посудомийні машини.