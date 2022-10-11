«Укренерго» попереджає про кілька днів обмежень електроспоживання через пошкодження Росією мереж

Обмеження електроспоживання в Україні триватимуть кілька днів, щоб енергетики могли відновити зруйновані внаслідок масованих обстрілів РФ 10 жовтня мережі, повідомив голова НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону «Єдині новини».

«Протягом кількох наступних днів нам знадобиться додаткове обмеження електроспоживання, щоб надати можливість ремонтним бригадам, які працюють 24/7, відновити електромережі та максимально швидко знову забезпечити надійне електропостачання», – наголосив він.

За словами Кудрицького, «Укренерго» вдалося відновити увечері 10 жовтня енергопостачання у більшості регіонів.

«Ніхто в Європі не робив того, що доводиться робити нам під час цієї війни. З такими масштабними руйнуваннями ще ніхто не стикався. Наші бригади працюють 24/7 для того, щоб якнайшвидше відновити мережі та подати електрику всім споживачам», – заначив голова «Укренерго».

Унаслідок масованих обстрілів України армією РФ 10 жовтня ззнеструмленими, за даними ДСНС, станом на вечір того дня залишалися 1 307 населених пунктів у Київській (13), Львівській (353), Сумській (766), Тернопільській (169) і Хмельницькій (6) областях.

Влада звернулась до українців і бізнесу обмежувати споживання електроенергії з 17 до 22 години, починаючи з 10 жовтня.