Жителі Києва та області увечері скоротили енергоспоживання на 26,5% – «Укренерго» 

У Києві та Київській області споживачі скоротили витрати електроенергії на 26,5 відсотків у вечірні години порівняно зі звичайним осіннім днем, заявила національна компанія «Укренерго» увечері 10 жовтня.

«Загальна потужність електроприладів, які споживачі добровільно (понад величину примусового обмеження) не вмикали в цей період, дорівнює потужності більше 93 тисяч електрочайників або 46 тисяч пральних машин. Це допомогло не перевантажувати працюючі електромережі та дозволило диспетчерському центру «Укренерго» збалансувати енергосистему в найкритичніший момент доби», – повідомила пресслужба компанії.

Як пояснили в «Укренерго», це потрібно, аби зменшити навантаження на працюючі мережі і дати час для аварійно-відновлювальних робіт на об’єктах, пошкоджених російськими ракетними ударами.

Відтак потужні прилади на кшталт праск, бойлерів, обігрівачів, кондиціонерів просять використовувати в інші години, наприклад, вночі.

«Щоб зменшити навантаження в енергосистемі НЕК «Укренерго» наразі ввело графіки обмежень споживачів в Києві, Чернігові, Житомирі, Черкасах та областях. Це керовані обмеження, які триватимуть впродовж декількох днів», – додають у компанії.

Напередодні влада Києва попросила містян і бізнес обмежувати споживання електроенергії з 17 до 22 години, починаючи з 10 жовтня.

Увечері 10 жовтня ДСНС повідомила, що внаслідок ракетних обстрілів залишаються знеструмленими 1 307 населених пунктів у Київській (13), Львівській (353), Сумській (766), Тернопільській (169) і Хмельницькій (6) областях.

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Генеральний штаб Збройних сил України раніше повідомив, що інфраструктура і цивільне населення понад 20 населених пунктів України постраждали внаслідок масованих обстрілів із боку Росії 10 жовтня. Підтвердилася загибель 14 людей, ще 97 поранені. Рятувальники загасили близько 30 пожеж.

За словами президента України Володимира Зеленського, російські війська мають дві мішені – енергообʼєкти по всій країні та люди.

У Міністерстві енергетики повідомили, що Україна припиняє експорт електроенергії через російські ракетні обстріли енергетичних об’єктів.

Російський президент Володимир Путін підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об’єктах енергетики. При цьому він погрожує новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів».