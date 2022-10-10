Міненерго: Україна зупиняє експорт електроенергії

Україна припиняє експорт електроенергії через російські ракетні обстріли енергетичних об’єктів, повідомило Міністерство енергетики 10 жовтня.

«Сьогоднішні ракетні обстріли, що вразили теплову генерацію і електричні підстанції, змушують Україну піти на припинення з 11 жовтня 2022 року експорту електроенергії задля стабілізації власної енергосистеми», – наголосили у міністерстві.

Міненерго заявляє, що Росія продовжує здійснювати «енергетичний терор» проти України, а також посилює енергетичний тиск на Європейський союз.

«Саме експорт електроенергії з України допомагав Європі зменшувати споживання російських енергоресурсів. І саме тому Росія знищує нашу енергосистему, вбиваючи саму можливість експорту електроенергії з України», – заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

Тим часом, у Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що внаслідок ракетних ударів російських військ частково відсутнє електропостачання у 15 областях України.

За даними ДСНС, внаслідок обстрілу 10 жовтня було влучання по об’єктах критичної інфраструктури у 12 областях і Києві, де виникло понад 30 пожеж.

«Частково порушено електропостачання у 15 областях: Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька, Хмельницька, Житомирська, Вінницька, Київська, Кіровоградська, Миколаївська, Дніпропетровська, Запорізька, Полтавська, Харківська, Сумська, Тернопільська областях та Києві», – йдеться в повідомленні.

За останніми даними ДСНС, загинули внаслідок російських ударів 11 людей, травмовані – 89. Усього пошкоджено 117 об’єктів, з них 35 житлових будинків.

Російські війська 10 жовтня завдали масованого удару по різних містах України. Відомо про вибухи в Києві, Харкові, Львові та області, Житомирі, на Київщині, Дніпропетровщині, Івано-Франківщині.

За словами президента України Володимира Зеленського, російські війська мають дві мішені – енергообʼєкти по всій країні та люди.

Міжнародні партнери України назвали російський обстріл 10 жовтня «демонстрацією Путіним слабкості, а не сили» та засудили його.

Російський президент Володимир Путін підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об’єктах енергетики. При цьому він погрожує новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів».