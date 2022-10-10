Більша частина Львова досі без світла після ранкового обстрілу – Садовий

Станом на 16:30 10 жовтня більша частина Львова досі залишається без світла після ранкового російського обстрілу, повідомив мер Андрій Садовий.

«Частина вуличного освітлення теж не працює, тому спробуйте потрапити додому до того, як стемніє... Оповіщення про повітряну небезпеку працює з перебоями через відсутність електроенергії. У випадку тривоги містом їздитимуть автомобілі з гучномовцями», – зазначив очільник Львова.

У Києві та області після ранкового масованого обстрілу також спостерігаються проблеми з електроенергією. Як повідомив мер міста Віталій Кличко, у столиці та області протягом дня триватимуть аварійні відключення електрики.

Уранці 10 жовтня відбувся масований обстріл України армією РФ. Відомо, зокрема, про вибухи в Києві, Харкові, Львові та області, Житомирі, на Київщині, Дніпропетровщині. За оновленими даними ДСНС, загинули 11 людей, 64 – поранені, світла немає у чотирьох областях.

За словами президента України Володимира Зеленського, російські війська мають дві мішені – енергообʼєкти по всій країні та люди. Як повідомив прем'єр Денис Шмигаль, внаслідок російських атак пошкоджено 11 «важливих інфраструктурних об’єктів» у 8 регіонах та у столиці.

Міжнародні партнери України назвали російський обстріл 10 жовтня «демонстрацією Путіним слабкості, а не сили» та засудили його.