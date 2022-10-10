«Дефіциту нафтопродуктів в Україні немає»: влада відреагувала на черги біля АЗС

В Україні немає дефіциту нафтопродуктів – на цьому наголосив голова профільного парламентського комітету з питань енергетики, «слуга народу» Андрій Герус у відповідь на черги, що утворилися біля АЗС після ранкових обстрілів 10 жовтня.
«Нафтопродуктів у країні достатньо, і вони роззосереджені по великій кількості місць зберігання. Ракетних ударів по місцях зберігання нафтопродуктів сьогодні не було, та й такі удари вже не будуть ефективними. Стояти у чергах на АЗС сенсу немає», – зазначив він.
За словами Геруса, вранці 10 жовтня АЗС не працювали не через відсутність палива, а через повітряну тривогу.
Уранці 10 жовтня відбувся масований обстріл України армією РФ. Відомо про вибухи в Києві, Харкові, Львові та області, Житомирі, на Київщині, Дніпропетровщині. За даними Національної поліції, внаслідок російської масованої атаки загинули 10 людей, близько 60 – поранені.
У Повітряних силах ЗСУ повідомили про збиття 43 з 83 ракет, які випустила Росія по території України. Також українські військові збили 9 з 12 дронів Shahed-136.
За словами президента України Володимира Зеленського, російські війська мають дві мішені – енергообʼєкти по всій країні та люди. Як повідомив прем'єр Денис Шмигаль, внаслідок російських атак пошкоджено 11 «важливих інфраструктурних об’єктів» у 8 регіонах та у столиці.
Російський президент Володимир Путін підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об'єктах енергетики. При цьому він погрожує новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів».
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