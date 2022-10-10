Російські ракети порушили повітряний простір Молдови, загрожуючи інфраструктурі й літакам – уряд

Три крилаті ракети, запущені Росією по Україні вранці 10 жовтня, перетнули повітряний простір Молдови, повідомив у твітері віцепрем’єр, міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску.

«Три крилаті ракети, запущені сьогодні вранці по Україні з російських кораблів у Чорному морі, перетнули повітряний простір Молдови. Ми засуджуємо продовження агресії Росії проти України», – написав Попеску у твітері.

За словами міністра, Молдова «якнайрішучіше засуджує» порушення її повітряного простору, і він доручив викликати посла Росії для надання пояснень.

Міністерство оборони Молдови, зі свого боку, наголосило, що російські ракети становили небезпеку для інфраструктури Молдови і, зокрема, для цивільних літаків, які літали над повітряним простором країни.

Читайте також: У Повітряних силах ЗСУ розповіли, чим Росія атакує Україну

Вранці Росія почала масовану атаку на Україну. В Офісі президента повідомили про удари в багатьох містах України. Відомо про вибухи в Києві, Харкові, Львові та області, Житомирі, на Київщині, Івано-Франківщині.

Голова уряду Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок ранкових обстрілів України 10 жовтня армією РФ пошкоджено 11 «важливих інфраструктурних об’єктів» у восьми регіонах і в столиці.

Президент Володимир Зеленський заявив, що ціллю атак Росії є об’єкти енергетики і люди. «Десятки ракет, іранські «Шахіди». У них дві мішені. Енергооб’єкти – по всій країні. Київщина і Хмельниччина, Львів і Дніпро, Вінниця, Франківщина, Запоріжжя, Сумщина, Харківщина, Житомирщина, Кіровоградщина, південь. Вони прагнуть паніки й хаосу, хочуть знищити нашу енергосистему. Вони безнадійні. Друга мішень – люди. Спеціально обрали такий час і такі цілі, щоб завдати якнайбільше шкоди», – сказав голова держави.

За даними головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, Росія атакувала Україну 75 ракетам, 41 з них знищили ППО. У ДСНС повідомили про загибель восьми людей, травмування 36. Ці цифри не є остаточними.

Раніше Москва, попри свідчення і докази, заперечувала атаки по цивільних в Україні.