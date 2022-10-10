Кличко: в Києві й області – аварійні відключення електрики через масовані обстріли армії РФ

У Києві й області розпочалися аварійні відключення електроенергії через масовані обстріли армії РФ, що відбулися уранці 10 жовтня. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«Частково обмежене електропостачання промисловим клієнтам та частині побутових клієнтів Києва та всієї області. Енергетики разом з рятувальними службами роблять все необхідне, щоб максимально швидко відновити нормальну роботу енергосистеми», – наголосив він.

Уранці 10 жовтня відбувся масований обстріл України армією РФ. Відомо, зокрема, про вибухи в Києві, Харкові, Львові та області, Житомирі, на Київщині, Дніпропетровщині. За даними Національної поліції, внаслідок російської масованої атаки загинули 10 людей, близько 60 – поранені.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили про збиття 43 з 83 ракет, які випустила Росія по території України. Також українські військові збили 9 з 12 дронів Shahed-136.

За словами президента України Володимира Зеленського, російські війська мають дві мішені – енергообʼєкти по всій країні та люди. Як повідомив прем'єр Денис Шмигаль, внаслідок російських атак пошкоджено 11 «важливих інфраструктурних об’єктів» у 8 регіонах та у столиці.

Російський президент Володимир Путін підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об'єктах енергетики. При цьому він погрожує новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів».