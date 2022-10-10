Через російський обстріл Київщини загинула людина, ще 10 поранені, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.



«Більше п’яти годин тривала повітряна тривога. Внаслідок масованої атаки в регіоні пошкоджено два об’єкти критичної інфраструктури, близько 30 житлових будинків, одна адміністративна будівля та склад приватного підприємства. Внаслідок обстрілу в Київській області постраждало 10 осіб, ще 1 людина загинула», – написав він у телеграмі.



Голова ОВА також попередив про планові вимкнення електропостачання. Готується графік вимкнень.

Як уточнив начальник управління Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов, після ракетного обстрілу Броварського району загинула одна людина, ще одна поранена, також у Обухівському – шість людей постраждали, а у Вишгородському районі – двоє потерпілих, їхній стан задовільний.



Андрій Нєбитов також оприлюднив фото уламків збитих російських ракет у Васильківській та Обухівській громадах.

Уранці 10 жовтня відбувся масований обстріл України армією РФ. Відомо про вибухи в Києві, Харкові, Львові та області, Житомирі, на Київщині, Дніпропетровщині. За останніми даними поліції, внаслідок російської масованої атаки загинули 10 людей, близько 60 поранені.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили про збиття 43 з 83 ракет, які випустила Росія по території України. Також українські військові збили 9 з 12 дронів Shahed-136.

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За словами президента України Володимира Зеленського, російські війська мають дві мішені – енергообʼєкти по всій країні та люди.

Російський президент Володимир Путін підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об'єктах енергетики. При цьому він погрожує новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів».