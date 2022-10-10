Масований ракетний обстріл України: Генштаб ЗСУ уточнив дані щодо збитих російських ракет і БПЛА

Генеральний штаб Збройних сил України уточнив дані щодо масованого ракетного удару 10 жовтня.

«Російська Федерація використала 84 крилатих ракети, 24 безпілотних літальних апарати, з них 13 – іранські «Шахід-136». Знищено 56 цілей. Серед них – 43 крилатих ракети та 13 БПЛА ( з них 10 типу «камікадзе»)», – зазначили у Генштабі ЗСУ станом на 14 годину 10 жовтня.

Уранці 10 жовтня відбувся масований обстріл України армією РФ. Відомо, зокрема, про вибухи в Києві, Харкові, Львові та області, Житомирі, на Київщині, Дніпропетровщині. За оновленими даними ДСНС, загинули 11 людей, 64 – поранені.

За словами президента України Володимира Зеленського, російські війська мають дві мішені – енергообʼєкти по всій країні та люди.

Як повідомив прем'єр Денис Шмигаль, внаслідок російських атак пошкоджено 11 «важливих інфраструктурних об’єктів» у 8 регіонах та у столиці.

Міжнародні партнери України назвали російський обстріл 10 жовтня «демонстрацією Путіним слабкості, а не сили» та засудили його.