Столтенберґ після нападів Росії 10 жовтня: НАТО продовжить підтримку України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ засудив російські масовані російські удари по українських містах 10 жовтня і наголосив, що НАТО підтримуватиме Україну, «стільки, скільки буде потрібно».
«Говорив із міністром закордонних справ Кулебою і засудив жахливі та невибіркові атаки Росії на цивільну інфраструктуру в Україні. НАТО продовжуватиме підтримувати мужній український народ у боротьбі з агресією Кремля стільки, скільки потрібно», – написав Столтенберґ у твітері.
Уранці 10 жовтня відбувся масований обстріл України армією РФ. Зокрема, відомо про вибухи в Києві, Харкові, Львові та області, Житомирі, на Київщині, Дніпропетровщині, Івано-Франківщині.
За даними Національної поліції, внаслідок російської масованої атаки загинули 10 людей, близько 60 – поранені.
У Повітряних силах ЗСУ повідомили про збиття 43 з 83 ракет, які випустила Росія по території України. Також українські військові збили 9 з 12 дронів Shahed-136.
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За словами президента України Володимира Зеленського, російські війська мають дві мішені – енергообʼєкти по всій країні та люди. Як повідомив прем’єр Денис Шмигаль, внаслідок російських атак пошкоджено 11 «важливих інфраструктурних об’єктів» у 8 регіонах та у столиці.
Російський президент Володимир Путін підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об’єктах енергетики. При цьому він погрожує новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів».
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