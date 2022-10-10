Пожежу на Бурштинській ТЕС ліквідували – ОВА

Рятувальники загасили пожежу на Бурштинській ТЕС, повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

«Пожежу на Бурштинській ТЕС ліквідовано», – написала вона у телеграмі.

Раніше Онищук повідомляла, що 10 жовтня було зафіксовано влучення чотирьох ракет у відкритий розподільчий пристрій Бурштинської ТЕС, де спалахнула пожежа. Працівники станції при цьому не постраждали.

Крім того, за словами голови ОВА, одну російську ракету над областю збили сили ППО.

Російські війська 10 жовтня завдали масованого удару по різних містах України. Відомо про вибухи в Києві, Харкові, Львові та області, Житомирі, на Київщині, Дніпропетровщині, Івано-Франківщині. За словами президента України Володимира Зеленського, російські війська мають дві мішені – енергообʼєкти по всій країні та люди.

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що внаслідок масованого російського обстрілу України загинули 11 людей, 64 – поранені, без світла залишилися чотири області.

Міжнародні партнери України назвали російський обстріл 10 жовтня «демонстрацією Путіним слабкості, а не сили» та засудили його.