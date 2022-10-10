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Війна

Масований обстріл України: як реагують у світі?

Київ після російських обстрілів. 10 жовтня 2022 року. Російська армія запустила по Україні 84 крилатих ракети і 24 безпілотних літальних апарати. Ракети вдарили, окрім столиці по Львову, Хмельницькому, Дніпру, Кривому Рогу та інших містах

10 жовтня, вранці, Росія запустила по Україні 84 крилатих ракети і 24 безпілотних літальних апарати, з них 13 – іранські «Шахід-136», повідомив Генштаб ЗСУ. Масований обстріл України армією РФ, спричинив руйнування і пошкодження інфраструктури. Відомо, зокрема, про обстріли Києва і області, Харкова, Львова та області, Житомира, Дніпра і області, Кривого Рогу, Хмельницького, Черкащини, Сумщини, Тернопільщини. За оновленими даними ДСНС, загинули 11 людей, 64 – поранені. Як відреагували у світі на чергову масовану атаку Росії на Україну?

Посадовці багатьох країн у світі засудили масовані обстріли Росією цивільної інфраструктури України.

Президент України Володимир Зеленський, який під час обстрілів звернувся до громадян країни із середмістя Києва, повідомив, що він обговорив ситуацію із канцлером Німеччини Олафом Шольцем та президентом Франції Еммануелем Макроном.

«Ми обговорили зміцнення нашої протиповітряної оборони, необхідність жорсткої європейської та міжнародної реакції, а також посилення тиску на Російську Федерацію», – написав президент України у «твіттері» після переговорів із Макроном.

Офіс президента Франції повідомив, що Макрон підтвердив зобов'язання Франції збільшити підтримку України, включаючи військову допомогу.

Удар російської ракети біля скляного мосту в Києві, 10 жовтня 2022 року. Скрін з відео
Удар російської ракети біля скляного мосту в Києві, 10 жовтня 2022 року. Скрін з відео

ООН

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш заявив, що він «глибоко шокований сьогоднішіми широкомасштабними ракетними обстрілами збройними силами Російської Федерації міст по всій Україні, які, як повідомляється, завдали значних руйнувань у цивільних районах і призвели до десятків убитих і поранених».

«Це ще одна неприпустима ескалація війни, і, як завжди, найвищу ціну платять цивільні», – йдеться в заяві генсека ООН.

Наслідки російського удару по Києву. Україна, 10 жовтня 2022 року
Наслідки російського удару по Києву. Україна, 10 жовтня 2022 року

США

Державний департамент США висловив співчуття постраждалим від вибухів.

«Наші серця у цей жахливий день – з народом України. Слава Україні!», – йдеться в твіті.

«Моє серце розривається від болю за тих, хто постраждав в Києві й по всій Україні», – написала посол США в Україні Бріджит Брінк.

Вона подякувала всім, хто «відреагував та працює заради нашої безпеки», і запевнила, що команда посольства у безпеці.

«Тривалі російські удари по Україні становлять пряму загрозу для цивільних та цивільної інфраструктури», – йдеться у повідомленні американського посольства.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter повідомив про розмову із держсекретарем США Ентоні Блінкеним: «Ми обидва погодилися, що Росії не мають зійти з рук її варварські ракетні удари. Я порушив низку важливих питань, зокрема посилення обороноздатності України, нові санкції проти РФ, притягнення Москви до відповідальності за тероризм».

Результат російського ракетного обстрілу Дніпра. Україна, 10 жовтня 2022 року
Результат російського ракетного обстрілу Дніпра. Україна, 10 жовтня 2022 року

ЄС

Єврокомісія кваліфікувала масовані удари по Україні як варварські та рішуче засудила удари по Києву та іншим українським містах, а також закликала Білорусь не сприяти Росії у знищенні мирних жителів України.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн засудила російський ракетний терор, заявивши: «Шокована і вражена злісними атаками на українські міста. Путінська Росія знову показала всьому світу, що вона уособлює: жорстокість та терор».

Це варварські та боягузливі напади
Пітер Стано

«Це варварські та боягузливі напади... спрямовані на безневинних цивільних осіб, які прямують на роботу та до школи в ранкових пробках», – сказав Пітер Стано, представник виконавчої влади ЄС, на щоденному брифінгу Комісії.

Стано назвав ці удари порушенням міжнародного гуманітарного права та заявив, що політичне та військове керівництво Росії буде притягнуте до відповідальності за ці та інші воєнні злочини.

«Таким діям не місце в 21 столітті. Я рішуче засуджую це. Ми підтримуємо Україну. Додаткова військова підтримка ЄС вже в дорозі», – написав у твітері Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Жозеп Боррель.

Він наголосив, що його «глибоко шокували російські напади на цивільних в Києві та інших містах України».

Наслідки ракетного удару по центру Києва. 10 жовтня
Наслідки ракетного удару по центру Києва. 10 жовтня

Велика Британія

«Це демонстрація слабкості Путіна, а не сили», – наголосив м​іністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі.

Він назвав обстріли «неприйнятними» і у розмові з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою заявив, що Британія у відповідь на ці обстріли тільки зміцнить підтримку України.

Польща

Президент Польщі Анджей Дуда подзвонив президенту України у Володимиру Зеленському.

«Ми говорили про необхідність ізоляції Росії, яка сьогодні вчинила масові воєнні злочини. Такі злочини, нагадаю, не мають давності та переслідуються в усьому світі. Сьогодні та завтра я обговорю це з іншими керівниками», написав Дуда у Twitter.

Також, як повідомили у канцелярії президента Польщі, Дуда провів термінові консультації із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Як повідомив сам Столтенберг, розмова з Дудою стосувалася продовження підтримки з боку союзників по НАТО для України.

«Росія продовжує неспровоковану агресію проти незалежної суверенної держави. Ми будемо триматися курсу», – написав Генсек НАТО.

Німеччина

Німеччина заявляє, що поставить першу з чотирьох систем протиповітряної оборони IRIS-T SLM в Україну «найближчими днями», після масованого російського нападу на українські міста 10 жовтня.

Ми зараз підтримуємо Україну, зокрема, зенітною зброєю
Крістіне Ламбрехт

«Відновлення ракетного обстрілу Києва і багатьох інших міст ясно показує, наскільки важливо швидко доставити в Україну системи протиповітряної оборони», – заявила міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт 10 жовтня через кілька годин після атак.

«Російські атаки ракетами і безпілотниками тероризують передусім мирне населення. Тому ми зараз підтримуємо Україну, зокрема, зенітною зброєю», – додала вона.

Більше практичної допомоги Україні у відповідь на обстріли обіцяє Канада. Про це, за результатами розмови з міністром закордонних справ Канади Мелані Жолі, заявив Кулеба.

Він підкреслив ­ Україні потрібні системи протиповітряної та протиракетної оборони.

Вирва від влучення російської ракети у середмістя Києва. 10 жовтня
Вирва від влучення російської ракети у середмістя Києва. 10 жовтня

НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ засудив російські масовані російські удари по українських містах 10 жовтня і наголосив, що НАТО підтримуватиме Україну, «стільки, скільки буде потрібно».

НАТО продовжуватиме підтримувати мужній український народ
Столтенберг

«Говорив із міністром закордонних справ Кулебою і засудив жахливі та невибіркові атаки Росії на цивільну інфраструктуру в Україні.

НАТО продовжуватиме підтримувати мужній український народ у боротьбі з агресією Кремля стільки, скільки потрібно», – написав Столтенберґ у твітері.

Російський обстріл Києва. Перехрестя бульвару Шевченка і вулиці Володимирської. Україна, 10 жовтня 2022 року
Російський обстріл Києва. Перехрестя бульвару Шевченка і вулиці Володимирської. Україна, 10 жовтня 2022 року

Китай

Китай висловив сподівання на швидку деескалацію в Україні. Заява речниці Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нінь прозвучала під час брифінгу для преси після повідомлень про нові обстріли Росією українських міст.

«Сподіваємось, що всі сторони можуть відповідно врегулювати розбіжності шляхом діалогу та консультацій, – заявила Нінь. – Китай готовий продовжити відігравати конструктивну роль в просуванні деескалації ситуації».

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