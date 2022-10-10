У Кременчуцькому районі збили дві ракети, уламками поранені три людини – ОВА

Сили протиповітряної оборони збили дві ракети в Кременчуцькому районі, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

«Через падіння уламків однієї з російських ракет постраждали три людини. Надається вся необхідна допомога», – написав Лунін у телеграмі.

Раніше голова ОВА повідомив, що вранці російські війська завдали удару по Кременчуцькому району: одну ракету й один іранський «шахід» збили, три ракети влучили в об’єкт енергетичної інфраструктури, що спричинило перебої зі світлом і водопостачанням по всій області.

Близько 17:00 Лунін повідомив, що вже частково або повністю є водопостачання у 50 громадах, у 48 громадах відновлено енергопостачання.

«В усіх райцентрах є світло, де потрібно, бригади виїжджають на місця, перевіряють підстанції. Подача води теж відновлюється, у Миргороді ще тривають роботи», – повідомив голова ОВА.

Російські війська 10 жовтня завдали масованого удару по різних містах України. Відомо про вибухи в Києві, Харкові, Львові та області, Житомирі, на Київщині, Дніпропетровщині, Івано-Франківщині. За словами президента України Володимира Зеленського, російські війська мають дві мішені – енергообʼєкти по всій країні та люди.

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що внаслідок масованого російського обстрілу України загинули 11 людей, 64 – поранені, без світла залишилися чотири області.

Міжнародні партнери України назвали російський обстріл 10 жовтня «демонстрацією Путіним слабкості, а не сили» та засудили його.

Російський президент Володимир Путін підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об’єктах енергетики. При цьому він погрожує новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів».