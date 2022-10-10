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Війна

Масовані обстріли України: Путін із Лукашенком відкривають другий фронт?

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  • Росія атакує українські міста – вибухи у Києві, Львові, Харкові, Запоріжжі.
  • Путін скликає російську Раду безпеки після вибухів на Кримському мості.
  • Лукашенко заявив про розгортання спільного регіонального угруповання військ Росії та Білорусі.
  • Як реагує світ?
  • Президент України Володимир Зеленський домовився про скликання термінового засідання G7.
  • У конгрес США внесені законопроєкти про визнання Росії державою-спонсором тероризму.

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