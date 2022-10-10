Масовані обстріли України: Путін із Лукашенком відкривають другий фронт?

- Росія атакує українські міста – вибухи у Києві, Львові, Харкові, Запоріжжі.
Ранок понеділка 10 жовтня: Росія масовано обстрілює міста України. Випущено більше 80 ракет – майже половину з них знищили ППО, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Вибухи лунали у Києві та області, Харкові, Львові та області, Житомирі, Запоріжжі. ДСНС: у Києві загинули 6 людей, 50 травмовані.
ППО працювала також у Хмельницькій, Тернопільській, Полтавський областях. Вибухи чули у Кіровоградській, Івано-Франківській та інших областях.
- Путін скликає російську Раду безпеки після вибухів на Кримському мості.
- Лукашенко заявив про розгортання спільного регіонального угруповання військ Росії та Білорусі.
- Як реагує світ?
Світ реагує на обстріл Росією України. Велика Британія розцінює обстріл цивільних територій України як демонстрацію Путіним слабкості, а не сили: заява МЗС Великої Британії. Президент Литви Гітанас Науседа назвав Росію державою-спонсором тероризму.
- Президент України Володимир Зеленський домовився про скликання термінового засідання G7.
- У конгрес США внесені законопроєкти про визнання Росії державою-спонсором тероризму.
Про це та не тільки дивіться у Свобода Live.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ