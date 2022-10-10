Масовані обстріли України: Путін із Лукашенком відкривають другий фронт?

Росія атакує українські міста – вибухи у Києві, Львові, Харкові, Запоріжжі.

Ранок понеділка 10 жовтня: Росія масовано обстрілює міста України. Випущено більше 80 ракет – майже половину з них знищили ППО, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Вибухи лунали у Києві та області, Харкові, Львові та області, Житомирі, Запоріжжі. ДСНС: у Києві загинули 6 людей, 50 травмовані.

ППО працювала також у Хмельницькій, Тернопільській, Полтавський областях. Вибухи чули у Кіровоградській, Івано-Франківській та інших областях.

Путін скликає російську Раду безпеки після вибухів на Кримському мості.

Лукашенко заявив про розгортання спільного регіонального угруповання військ Росії та Білорусі.

Як реагує світ?

Світ реагує на обстріл Росією України. Велика Британія розцінює обстріл цивільних територій України як демонстрацію Путіним слабкості, а не сили: заява МЗС Великої Британії. Президент Литви Гітанас Науседа назвав Росію державою-спонсором тероризму.

Президент України Володимир Зеленський домовився про скликання термінового засідання G7.

У конгрес США внесені законопроєкти про визнання Росії державою-спонсором тероризму.

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