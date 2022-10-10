Данілов про системи ППО: «Поставки ідуть, але хотілося б більше і швидше»

Україна отримує від західних партнерів системи протиповітряної оборони, але влада хотіла би бачити їх більшу «кількість та швидкість», заявив у коментарі Радіо Свобода секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов.

«Відтоді, як почала з’являтися інформація, що Путін готує військовий напад на нашу країну, ми зверталися до всіх партнерів щодо ППО... Я не можу сказати, що на сьогодні це питання повністю загальмоване, бо деякі речі є в нашій країні, поставки ідуть, але ми б хотіли, щоб це було набагато швидше і набагато більше, тому що країна велика, і всі об’єкти критичної інфраструктури мають бути захищені системами ППО», – наголошує Данілов.

Наразі у Росії, за його словами, ще залишилися ресурси для того, щоб завдавати ударів по території України, але, як додає він, їхня кількість є значно менша, ніж була раніше.

«У рази менше, ніж це було на початку активної фази війни 24 лютого. Так, у них є старі ракети, які вони так само можуть використовувати, але це не високоточна зброя, про яку говорив Путін», – зазначив Данілов.

Уранці 10 жовтня відбувся масований обстріл України армією РФ. Відомо, зокрема, про вибухи в Києві, Харкові, Львові та області, Житомирі, на Київщині, Дніпропетровщині.

За оновленими даними Генштабу ЗСУ, Російська Федерація використала 84 крилатих ракети та 24 безпілотних літальних апарати (13 із них – іранські «Шахід-136»). Українським силам ППО вдалося знищити 56 із них.

За словами президента України Володимира Зеленського, російські війська мають дві мішені – енергообʼєкти по всій країні та люди.

Міжнародні партнери України назвали російський обстріл 10 жовтня «демонстрацією Путіним слабкості, а не сили» та засудили його.