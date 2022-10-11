Через знеструмлення шахт на Дніпропетровщині під землею лишається 118 людей – Монастирський

Внаслідок обстрілів чотири шахти Дніпропетровської області були знеструмлені, повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Про це він розповів у ефірі національного телемарафону вночі проти 11 жовтня.

Загалом, за його словами, понад 1 300 населених пунктів лишаються знеструмленими.

«В Дніпропетровській області було знеструмлено чотири шахти, де на момент знеструмлення перебували 854 гірники. Зараз там ще досі залишається 118 осіб, і продовжуються планові підйоми на поверхню. Всі будуть живі-здорові, все буде добре», – запевнив голова МВС.

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Монастирський назвав обстріли 10 жовтня найбільшими в сучасній історії з точки зору ударів по критичній енергетичній інфраструктурі. За його словами, втім, більшість наслідків для енергетики вдасться подолати протягом 24 годин.

Міністр підсумував, що на цей момент зафіксовані загалом 74 російських обстріли в 12 районах. Підтвердилася загибель 14 людей, ще 97 поранені. Рятувальники загасили близько 30 пожеж.

Генеральний штаб Збройних сил України раніше повідомив, що інфраструктура і цивільне населення понад 20 населених пунктів України постраждали внаслідок масованих обстрілів із боку Росії 10 жовтня.

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За словами президента України Володимира Зеленського, російські війська мають дві мішені – енергообʼєкти по всій країні та люди.

У Міністерстві енергетики повідомили, що Україна припиняє експорт електроенергії через російські ракетні обстріли енергетичних об’єктів.

Російський президент Володимир Путін підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об’єктах енергетики. При цьому він погрожує новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів».