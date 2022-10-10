Оновлені дані ДСНС: через удари РФ 10 жовтня загинули 14 людей, 97 поранені

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє, що станом на 21:00 внаслідок масованих російських ударів по Україні 10 жовтня загинули 14 людей, 97 – були поранені.

Крім того, за повідомленням, внаслідок ракетних обстрілів залишаються знеструмленими 1 307 населених пунктів у Київській (13), Львівській (353), Сумській (766),Тернопільській (169) і Хмельницькій (6) областях.

Генеральний штаб Збройних сил України раніше повідомив, що інфраструктура і цивільне населення понад 20 населених пунктів України постраждали внаслідок масованих обстрілів із боку Росії 10 жовтня.

«Для ударів по містах і селах противник використав крилаті, балістичні, зенітні керовані ракети й ударні безпілотні літальні апарати. Силами і засобами Повітряних сил, а також протиповітряної оборони Сухопутних військ Збройних сил України, було знищено 56 повітряних цілей: 43 крилаті ракети і 13 безпілотних літальних апаратів. Загроза завдання противником авіаційних і ракетних ударів на всій території України зберігається і надалі», – наголошують у Генштабі.

За словами президента України Володимира Зеленського, російські війська мають дві мішені – енергообʼєкти по всій країні та люди.

У Міністерстві енергетики повідомили, що Україна припиняє експорт електроенергії через російські ракетні обстріли енергетичних об’єктів.

Російський президент Володимир Путін підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об’єктах енергетики. При цьому він погрожує новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів».