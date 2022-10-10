Атака на Київ: наслідки масованого обстрілу центру столиці

Вранці 10 жовтня російські війська масовано обстріляли Україну, зокрема і Київ. За останніми даними, унаслідок російських атак по столиці загинули п'ять людей, майже пів сотні отримали поранення. У поліції уточнили, що більшість російських ракет поцілили в середмістя Києва. У Повітряних силах ЗСУ повідомили про збиття 43-х із 83 ракет, які випустила Росія по території України. Також українські військові збили 9 з 12 дронів Shahed-136.

За словами президента України Володимира Зеленського, російські війська мають дві мішені – енергообʼєкти по всій країні та люди.

Російський президент Володимир Путін підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об'єктах енергетики. При цьому він погрожує новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів».