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Атака на Київ: наслідки масованого обстрілу центру столиці

Вранці 10 жовтня російські війська масовано обстріляли Україну, зокрема і Київ. За останніми даними, унаслідок російських атак по столиці загинули п'ять людей, майже пів сотні отримали поранення. У поліції уточнили, що більшість російських ракет поцілили в середмістя Києва. У Повітряних силах ЗСУ повідомили про збиття 43-х із 83 ракет, які випустила Росія по території України. Також українські військові збили 9 з 12 дронів Shahed-136.

За словами президента України Володимира Зеленського, російські війська мають дві мішені – енергообʼєкти по всій країні та люди.

Російський президент Володимир Путін підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об'єктах енергетики. При цьому він погрожує новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів».

Вирва від ракети на перехресті бульвару Шевченка і Володимирської у Києві
1 Вирва від ракети на перехресті бульвару Шевченка і Володимирської у Києві
Пошкоджено купол Будинку вчителя
2 Пошкоджено купол Будинку вчителя
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Вибиті шибки в будівлі Інституту філології Національного університету імені Тараса Шевченка
4 Вибиті шибки в будівлі Інституту філології Національного університету імені Тараса Шевченка
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним.
Скло і кров на київській бруківці.&nbsp; Уранці 10 жовтня відбувся масований обстріл України армією РФ. Відомо, зокрема, про вибухи в&nbsp;Києві,&nbsp;Харкові,&nbsp;Львові&nbsp;та області, Житомирі, на Київщині, Дніпропетровщині. За&nbsp;оновленими даними&nbsp;ДСНС, загинули 11 людей, 64 &ndash; поранені.
5 Скло і кров на київській бруківці. 
Уранці 10 жовтня відбувся масований обстріл України армією РФ. Відомо, зокрема, про вибухи в Києві, Харкові, Львові та області, Житомирі, на Київщині, Дніпропетровщині. За оновленими даними ДСНС, загинули 11 людей, 64 – поранені.
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним - Натисніть, щоб побачити
Скло і кров на київській бруківці. 
Уранці 10 жовтня відбувся масований обстріл України армією РФ. Відомо, зокрема, про вибухи в Києві, Харкові, Львові та області, Житомирі, на Київщині, Дніпропетровщині. За оновленими даними ДСНС, загинули 11 людей, 64 – поранені.
За словами президента України Володимира Зеленського, російські війська мають дві мішені &ndash;&nbsp;енергообʼєкти по всій країні та люди.
6 За словами президента України Володимира Зеленського, російські війська мають дві мішені – енергообʼєкти по всій країні та люди.
Вщент знищені автівки в місці, де влучила російська ракета
7 Вщент знищені автівки в місці, де влучила російська ракета
Представник правоохоронних органів на місці події
8 Представник правоохоронних органів на місці події
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У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України пояснили, з якою метою Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. &laquo;Основною метою країни-терориста було знищення ТЕС, створення паніки серед українців та залякування європейської громадськості&raquo;, &ndash; повідомили в українській розвідці.
10 У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України пояснили, з якою метою Росія завдала масованого ракетного удару по Україні.

«Основною метою країни-терориста було знищення ТЕС, створення паніки серед українців та залякування європейської громадськості», – повідомили в українській розвідці.
За даними ГУР, ракетні удари по Києву та інфраструктурі російські війська планували ще з початку жовтня
11 За даними ГУР, ракетні удари по Києву та інфраструктурі російські війська планували ще з початку жовтня
Після ранкових обстрілів України армією РФ, президент Литви Гітанас Науседа наголосив, що &laquo;російська жорстокість не має меж&raquo;. &laquo;Київ та інші українські міста були знову обстріляні російською армією. Вони ціляться у центри міст, житлові будинки, дороги у годину-пік. Це держава-спонсор тероризму у прямому сенсі. Більше зброї для перемоги над цим злом!&raquo;, &ndash;&nbsp;наголосив&nbsp;він.
12 Після ранкових обстрілів України армією РФ, президент Литви Гітанас Науседа наголосив, що «російська жорстокість не має меж».

«Київ та інші українські міста були знову обстріляні російською армією. Вони ціляться у центри міст, житлові будинки, дороги у годину-пік. Це держава-спонсор тероризму у прямому сенсі. Більше зброї для перемоги над цим злом!», – наголосив він.
&laquo;Глибоко шокований&raquo; масованим обстрілом України і високий представник ЄС з питань закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель. &laquo;Таким діям не місце в 21 столітті. Я засуджую їх найсуворіше. Ми з Україною. Додаткова військова підтримка з боку ЄС наближається&raquo;, &ndash;&nbsp;зазначив&nbsp;він.
13 «Глибоко шокований» масованим обстрілом України і високий представник ЄС з питань закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель.

«Таким діям не місце в 21 столітті. Я засуджую їх найсуворіше. Ми з Україною. Додаткова військова підтримка з боку ЄС наближається», – зазначив він.
На думку міністра закордонних справ Латвії Едгарса Рінкевичса, під час ранкового масованого обстрілу України Росія &laquo;продемонструвала своє боягузтво і справжню природу терористичної держави&raquo;.
14 На думку міністра закордонних справ Латвії Едгарса Рінкевичса, під час ранкового масованого обстрілу України Росія «продемонструвала своє боягузтво і справжню природу терористичної держави».
Один із ракетних ударів прийшовся на дитячий майданчик у парку імені Тараса Шевченка
15 Один із ракетних ударів прийшовся на дитячий майданчик у парку імені Тараса Шевченка
Уламки ракети на дитячому майданчику в центрі Києва
16 Уламки ракети на дитячому майданчику в центрі Києва
Поліцейський оглядає місце ракетного влучання
17 Поліцейський оглядає місце ракетного влучання
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За останніми даними, унаслідок російських атак по Києву&nbsp;загинули п&#39;ять людей, ще 47 поранені.&nbsp;У поліції уточнили, що більшість російських ракет поцілили в середмістя Києва
19 За останніми даними, унаслідок російських атак по Києву загинули п'ять людей, ще 47 поранені. У поліції уточнили, що більшість російських ракет поцілили в середмістя Києва
Парк Шевченка є одним із найулюбленіших місць відпочинку киян. Там багато дитячих майданчиків.&nbsp;
20 Парк Шевченка є одним із найулюбленіших місць відпочинку киян. Там багато дитячих майданчиків. 
Посічені осколками дерева парку Шевченка у середмісті Києва.&nbsp;
21 Посічені осколками дерева парку Шевченка у середмісті Києва. 
Будівлі поблизу парку теж зазнали пошкоджень
22 Будівлі поблизу парку теж зазнали пошкоджень
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив про пошкодження кількох об&#39;єктів культурної спадщини внаслідок обстрілу: будівлі філармонії, музеїв Ханенків та Тараса Шевченка
23 Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив про пошкодження кількох об'єктів культурної спадщини внаслідок обстрілу: будівлі філармонії, музеїв Ханенків та Тараса Шевченка
Вибухова хвиля вибила вікна &nbsp;
24 Вибухова хвиля вибила вікна
 
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

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