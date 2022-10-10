Залужний показав схему завдання Росією ударів по Україні

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний розмістив у фейсбуці схему завдання Росією масованих ударів по території України 10 жовтня, внаслідок яких у різних містах загинули 11 і травмовані 89 людей.

«Це схема завдання державою-агресором РФ ракетно-авіаційних і ракетних ударів по території України. Ситуація станом на 10:20-11:00. Противник застосував крилаті ракети повітряного, морського і наземного базування, балістичні ракети, зенітні керовані ракети, розвідувальні й ударні БПЛА типу Shahed-136», – написав Залужний.

За його словами, сили і засоби протиповітряної оборони Повітряних сил, Сухопутних військ ЗС України і зенітні розрахунки «знищили більшість смертоносних ракет і боєприпасів».

«В умовах такої інтенсивності завдання ударів одночасно з усіх напрямків вони продемонстрували професійність і відданість справі. Ми змушені відбивати ці атаки, застосовуючи озброєння радянських часів, яке до того ж маємо в недостатній кількості. Безпека України та всієї Європи – в майстерних руках наших воїнів», – додав головнокомандувач ЗСУ.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що інфраструктура і цивільне населення понад 20 населених пунктів України постраждали внаслідок масованих обстрілів із боку Росії 10 жовтня.

«Для ударів по містах і селах противник використав крилаті, балістичні, зенітні керовані ракети й ударні безпілотні літальні апарати. Силами і засобами Повітряних сил, а також протиповітряної оборони Сухопутних військ Збройних сил України, було знищено 56 повітряних цілей: 43 крилаті ракети і 13 безпілотних літальних апаратів. Загроза завдання противником авіаційних і ракетних ударів на всій території України зберігається і надалі», – наголошують у Генштабі.

За словами президента України Володимира Зеленського, російські війська мають дві мішені – енергообʼєкти по всій країні та люди.

У Міністерстві енергетики повідомили, що Україна припиняє експорт електроенергії через російські ракетні обстріли енергетичних об’єктів.

Російський президент Володимир Путін підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об’єктах енергетики. При цьому він погрожує новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів».