СБУ: Медведєв оголошений у розшук

Служба безпеки України заявляє, що заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва оголошено у розшук.

«Це сталося ще у березні 2022 року, на початку повномасштабної агресії РФ. Він, як і більшість членів Радбезу РФ, є підозрюваним у кримінальному провадженні за ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). Такі злочини караються позбавленням волі на строк до п’ятнадцяти років або довічно», – йдеться у повідомленні СБУ.

У спецслужбі додають, що у розшук також оголошена і низка інших високоставлених російських діячів.

«Також оголошено в розшук таких представників путінського режиму, як Бортніков, Володін, Золотов, Колокольцев, Матвієнко, Наришкін, Шойгу, Щоголев, Патрушев, Захарова, Конашенков та інші», – зазначають в СБУ.

10 жовтня після масованого обстрілу України армією РФ Дмитро Медведєв заявив, що «Перший епізод зіграно. Будуть і інші».