У Росії відреагували на презентований Україною проєкт гарантій безпеки.

Зокрема, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що цей документ є «прологом до третьої світової війни» і, на його переконання, «ніхто ніяких гарантій» давати Україні «не буде».

Водночас лідер фракції ЛДПР у Держдумі Росії та голова комітету Думи з міжнародних справ Леонід Слуцький назвав презентований Україною проєкт гарантій безпеки «ескалацією, а не вирішенням поточної ситуації».

«По суті пропонується задокументувати просування військової інфраструктури країн Заходу до російських кордонів, накачування (України – ред.) західним озброєнням», – заявив він.

Наприкінці квітня під час «Стамбульського раунду» переговорів між Україною і Росією українська делегація озвучила своє бачення нової системи гарантій безпеки для України, заявивши, що вона буде схожа на 5-у статтю НАТО і буде вибудувана так, щоб «не повторилася помилка Будапештського меморандуму».

13 вересня Міжнародна робоча група з питань безпекових гарантій для України презентувала президенту Володимиру Зеленському рекомендації щодо майбутнього документу, який, як очікується, матиме назву «Київський безпековий договір» (Kyiv Security Compact)

На думку Зеленського, майбутній договір повинні підписали «лідери найпотужніших держав» (насамперед ті, які «продемонстрували потужну підтримку України після початку повномасштабної війни з Росією»).